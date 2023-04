Magérrima, Laura Neiva curte viagem para Milão sem o marido: “Muito chique!”

A mulher de Chay Suede, Laura Neiva esbanjou beleza ao exibir momentos de sua viagem para Milão e arrancou elogios; veja

Nesta quarta-feira, 19, a modelo Laura Neiva (29) mostrou em suas redes sociais que está viajando! O destino da vez não poderia ser diferente: Milão, a capital da moda.

Curtindo o momento de lazer ao lado do amigo,Paulo Azevedo, a beldade compartilhou alguns registros da viagem com seus seguidores e aproveitou para se deliciar com a gastronomia local no primeiro dia de viagem, e ainda conheceu alguns pontos turísticos da região italiana.

“#DumpMilano Day 1", escreveu Laura, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, completamente apaixonada pela viagem.

Os seguidores de beldade não economizaram nos elogios. "Que dupla!", declarou um internauta. "Gata!", disse outra. "Belíssima sempre", escreveu uma terceira seguidora nos comentários dos cliques.

Vale ressaltar que Laura Neiva ao surgir aos beijos com o marido, o protagonista de Travessia, Chay Suede (30), durante a gravação do álbum ao vivo do cantor Thiaguinho, no Rio de Janeiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LAURA NEIVA:

