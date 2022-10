Filho caçula de Chay Suede rouba a cena em passeio com a mãe, Laura Neiva

Esposa de Chay Suede, a atriz Laura Neiva curte passeio no Rio de Janeiro com o filho caçula e uma amiga

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 18h16

A atriz Laura Neiva (29) aproveitou o domingo tranquilo no Rio de Janeiro para curtir um passeio na orla de uma praia com o filho caçula, José, de 11 meses, e uma amiga. O bebê, que é fruto do casamento dela com o ator Chay Suede (30), roubou a cena no passeio e esbanjou fofura no colo da mamãe.

A estrela exibiu sua boa forma ao ser fotografada de biquíni e calça com transparência no dia quente no Rio de Janeiro.

Laura e Chay também são pais de Maria, de 2 anos.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Chay Suede faz homenagem para Laura Neiva

Em setembro deste ano, Laura Neiva fez aniversário e ganhou uma homenagem especial do marido, o ator Chay Suede. Ele compartilhou uma declaração de amor para a esposa na web.

"Minha vida boa. Minha Laurinha. Minha melhor parte é você, minha professora de tudo o que eu preciso aprender. Minhas faltas se completam no que você naturalmente é, e nas coisas novas que ainda nem percebeu que sabe. Te amo com todo o meu corpo e meu coração. Feliz aniversário, que Deus te abençoe e guarde seu coração generoso, humilde e sincero assim. Chay", declarou Chay na legenda da postagem.