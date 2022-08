Carla Diaz aposta em conjuntinho vibrante de top e saia: ''Um espetáculo''

Com look todo laranja, atriz Carla Diaz arranca elogios dos seguidores ao mostrar produção monocromática na web

Publicado em 31/08/2022

A atriz e ex-BBB Carla Diaz (31) surpreendeu os seguidores, mais uma vez, com sua beleza ao compartilhar vídeo em que aparece exibindo look!

Na terça-feira, 30, a artista publicou registro em que aparece mostrando uma produção monocromática impecável em sua conta no Instagram. Com os cabelos soltos, a famosa elegeu um visual todo neon na cor laranja e recebeu chuva de elogios dos fãs.

Deixando as pernas à mostra com saia curtinha, ela posou com top e um blazer da mesma cor. Amante de borboletas, principalmente após enfrentar câncer de tireoide, que tem formato do inseto, a gata completou o look com sandálias com amarração nas pernas e detalhes de borboletas.

"O passe que mágica que eu queria todos os diazzz", escreveu Carla Diaz ao legendar o post, fazendo trocadilho com seu sobrenome.

Os admiradores da loira não pouparam elogios nos comentários. "Princesa maravilhosa", "Esse laranja vibrante lhe cai muito bem", "Musaaaaa", "Arrasou", "Um espetáculo", "Ameeei", "Como é gata", "Perfeita", "É impressionante como fica tudo maravilhoso em você", destacaram.

Carla Diaz exibe look laranja poderoso:

A post shared by Carla Diaz (@carladiaz)

Carla Diaz ganha carinho do namorado após treino

Na segunda-feira, 29, Carla Diaz deixou os seguidores animados ao compartilhar registro ao lado do namorado, Felipe Becari (35)! A artista treinou na companhia do vereador de São Paulo, que foi recentemente acusado de desvio de dinheiro público. No vídeo, a ex-BBB surgiu com os cabelos presos, usando top, legging e um corta-vento preto e recebeu carinho de Becari, que posou beijando o rosto da loira. "Um treino desses...", escreveu Carla na legenda da postagem.

