Carla Diaz relembra luta contra câncer de tireoide e conscientiza os internautas

No Dia Internacional da Tireoide, Carla Diaz fez desabafo nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 11h42

O Dia Internacional da Tireoide foi celebrado na última quarta-feira, 25. E, nesta semana, acontece a conscientização sobre os problemas na glândula.

Carla Diaz (31), que enfrentou um câncer na tireoide, decidiu aproveitar a data especial para fazer um desabafo.

Em seu Instagram, a atriz publicou uma sequência de fotos lindas feitas por Gabriel Correia. Nas imagens, ela apareceu usando um look cinza brilhante e com uma sombra azul bem potente.

Como legenda do post, ela conversou sobre a doença e explicou o motivo de a borboleta ser tão importante em sua vida.

“Você sabia que a nossa tireoide tem formato de borboleta? Hoje, dia 25/05 é o Dia Internacional da Tireoide e Semana Internacional de Conscientização da Tireoide”, começou na legenda.

“Desde 2020 minha borboletinha só tem uma asa, e eu não deixaria essa data passar sem vir te conscientizar. Cuide-se, faça seus exames de rotina, e lembre-se sempre que o diagnóstico precoce salva vidas”, aconselhou a ex-participante do BBB 21.

“Aqui no meu perfil vocês encontram um documentário no qual eu consegui de alguma forma mostrar como foi este meu processo. O documentário chama Metamorfose, e te convido a assistir e quem sabe até compartilhar com alguém que esteja passando por esse processo. Se cuidem”, recomendou ao final.

Veja as fotos que Carla Diaz usou para ilustrar seu desabafo no Dia Internacional da Tireoide: