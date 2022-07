Camilla de Lucas esbanja beleza ao posar com look all black: "Poderosa"

Com um modelo cavado, Camilla de Lucas esbanjou beleza e poder em festa na última segunda-feira, 18

A influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas (27) marcou presença na festa de Luísa Sonza (24) na última segunda-feira, 18, e surpreendeu com a produção.

Através de seu perfil no Instagram, Camilla compartilhou uma série de fotos esbanjando beleza no look all black.

Para a ocasião especial, a diva das laces, surgiu com o cabelo poderoso e volumoso, além de uma produção ousada. Camilla apostou em uma calça transparente, com uma cinta cavada e um top, tudo all black.

E, claro, fãs e amigos de Camilla usaram o espaço no seu post das redes sociais para enaltecer a beleza da ex-BBB: "Tudoooo", escreveu Jojo Todynho (25), seguida por um fã da influenciadora: "Poderosa demais", destacou.

Veja o look usado por Camilla de Lucas: