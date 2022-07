Celebridades marcam presença na festa de aniversário de Luísa Sonza em São Paulo

Luísa Sonza reuniu seus amigos e familiares em São Paulo na última segunda-feira, 18, para celebrar seu aniversário

Na última segunda-feira, 18, a cantora Luísa Sonza (24) deu uma festa em São Paulo para celebrar seu aniversário e o lançamento do single Cachorrinhas.

A anfitriã de festa, Luísa Sonza, surgiu deslumbrante na comemoração. Com um look curtinho e ousado, Luísa roubou a cena na noite.

E claro, diversas celebridades marcaram presença na comemoração especial de Luísa Sonza, como foi o caso de Jade Picon (20) que posou poderosa para os fotógrafos na entrada da festa. Assim como Giovanna Lancellotti (29) e mais.

A atriz Ingrid Guimarães (50) também marcou presença na festa que aconteceu em São Paulo, Fernanda Paes Leme (39), Giovanna Ewbank (35) também estiveram presentes.

E claro, os apaixonados também aproveitaram para curtir a festa de Luísa Sonza, como foi o caso de Pedro Scooby (33) e Cíntia Dicker (35), que estão na espera de um bebê.Brunna Gonçalves (31) e Ludmilla(27) também surgiram poderosas no festão.

Com participações especiais das suas pets, Luísa Sonza lança o single 'Cachorrinhas'

Na última segunda-feira, 18, além de completar os seus 24 anos, Luísa Sonza resolveu comemorar em dose dupla e lançar o single Cachorrinhas!

Acompanhado de um videoclipe gravado de uma maneira bem diferente dos anteriores, a cantora decidiu fechar o ciclo da Luísa Sonza que nós já conhecemos com esse lançamento e dar às boas-vindas ao novo lado da artista. Em coletiva de imprensa, que contou com a participação da CARAS Digital, Luísa revelou os detalhes da composição e das gravações do videoclipe.

Veja os famosos que marcaram presença no aniversário de Luísa Sonza:

Yasmin Brunet - Foto: Leo Franco / AgNews

Ludmilla e Brunna GOnçalves - Foto: Eduardo Martins / AgNews

Fernanda Paes Leme - Foto: Eduardo Martins / AgNews

Viih Tube e Eliezer - Foto: Eduardo Martins / AgNews

Cíntia Dicker e Pedro Scooby - Foto: Leo Franco / AgNews

Giovanna Lancellotti - Foto: Eduardo Martins / AgNews

Gabriel Medina - Foto: Eduardo Martins / AgNews

Giovanna Ewbank - Foto: Eduardo Martins / AgNews

Jade Picon - Foto: Leo Franco / AgNews