Camilla Camargo compartilha clique raro de biquíni e impressiona: ''Linda''

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 12h39

Camilla Camargo (36) compartilhou um lindo registro de biquíni nesta segunda-feira, 30, e arrancou elogios dos seguidores ao exibir a boa forma.

A atriz está curtindo o verão nos Estados Unidos na casa da mãe, Zilu Camargo (64), e aproveitou o clima quente para renovar o bronzeado.

Para a ocasião, ela elegeu um biquíni azul-claro no estilo cortininha e ostentou o abdômen sarado. "Filtro só se for filtro solar", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs não pouparam elogios para Camilla. "Linda nem parece que teve filhos, a barriga chapada", "Naturalmente linda", "Linda e plena", "Simplesmente maravilhosa", dispararam eles nos comentários.

ZILU CAMARGO 'ENSINA' A FILHA A DANÇAR E SE SURPREENDE

Zilu Camargo (64) e Camilla Camargo (36) estão aproveitando muito as férias juntas nos Estados Unidos! Mãe e filha divertiram os seguidores com um vídeo dançando. Seguindo uma brincadeira da web, a veterana 'ensinou' a herdeira a dançar com rebolado, mas se surpreendeu com o molejo da influenciadora. "Mamis ensinando a filhota dançar", escreveram na legenda.

