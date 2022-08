Camilla Camargo aposta em saia micro para curtir parque de diversões: ''Muito linda!''

Camilla Camargo apostou em uma saia micro para aproveitar um passeio em um parque de diversões

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 15h39

Nesta sexta-feira, 26, Camilla Camargo (36) decidiu usar suas redes sociais para exibir um passeio especial que fez por um parque de diversões. Para a ocasião, a atriz apostou em um look completamente roxo, super estiloso, com um top e uma saia micro que realçava seus pernões torneados.

Na imagem, a artista aparece em frente a uma montanha-russa, exibindo toda sua beleza com o look ousado, enquanto deixou seus cabelos soltos, esvoaçando com o vento.

Na legenda, Camilla escreveu apenas: "Love yhis place", que em português significa: "Amo esse lugar".

Rapidamente, os seus seguidores passaram a comentar no post: "Lindíssima!", disse um. "Maravilhosa!", falou outro. "Oh mulher linda!", escreveu ainda um terceiro.

Confira saia micro que Camilla Camargo escolheu para visitar um parque de diversões:

Camilla camargo curte passeio divertido na companhia dos filhos

Recentemente, Camilla Camargo usou suas redes sociais para exibir um passeio especial que fez ao Kennedy Space Center, nos Estados Unidos, na companhia dos filhos, Joaquim e Julia, publicando uma foto encantadora com os herdeiros.

