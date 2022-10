Camila Queiroz surge com look 'diferentão' e impressiona com o estilo: "Não erra nunca"

Atriz Camila Queiroz exibiu todo seu estilo e roubou a cena com um look 'diferentão' e grifado em evento

Redação Publicado em 25/10/2022, às 12h11

A atriz Camila Queiroz (29) deu um show de beleza e estilo em sua rede social nesta terça-feira, 25, ao compartilhar diversas fotos mostrando seu look fashionista para um evento que aconteceu em São Paulo.

Pronta para curtir a noite em um evento da capital paulista, Camila Queiroz chamou atenção ao surgir impecável usando uma combinação diferente e inusitada, uma collab da grife Gucci com a marca Adidas.

Para sua produção, Camila Queiroz surgiu com um vestido branco, e fez uma sobrexposição com um 'corselet', com as clássicas estampas das marcas. Além disso, a musa completou a produção com um salto preto e luvas de vinil, tudo sob styling de Pedro Sales.

Completando seu look impecável, a musa de Verdades Secretas da TV Globo apostou em uma maquiagem glow com um batom vinho marcante.

Ao exibir os detalhes de sua produção belíssima e diferente para a noite, a famosa arrancou elogios de seus seguidores em seu perfil do Instagram: "Não erra nunca", aprovaram os fãs. "Surreal de linda", ressaltaram outros internautas.

Confira o look diferentão usado por Camila Queiroz:

Camila Queiroz publica imagens dos bastidores de 'Verdades Seretas'

'Verdades Secretas 2' estreou no último dia 4 na Rede Globo - após já ter sido lançado na Globoplay. Para comemoras, Camila Queiroz publicou em seu Instagram imagens dos bastidores da série!

Na legenda a atriz convidou seus seguidores a acompanharem o programa: "Escolhi alguns vídeos dos bastidores para convidar vocês a assistirem essa trama magnética e intensa. Sou suspeita para dizer o quanto amo e tenho orgulho desse projeto que atravessou meu coração desde o começo. Para quem já assistiu à novela inteira pelo Globoplay não pode deixar de ver essa versão exclusiva para tv.

Angel está esperando por vocês "