Camila Pitanga mostra gingado ao som de Beyoncé e encanta: ''Uma diva''

Atriz Camila Pitanga posta vídeo dançando música 'Virgo's Groove' do novo álbum da cantora Beyoncé, intitulado 'Renaissance'

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 11h40

A atriz Camila Pitanga (44) iniciou o mês de agosto esbanjando felicidade na maior disposição ao som de ninguém menos que a cantora Beyoncé (40)!

Na manhã desta segunda-feira, 01, a famosa compartilhou um vídeo dançando a música Virgo's Groove, do novo álbum da artista norte-americana, intitulado Renaissance, o primeiro disco de uma trilogia que será lançada pela musa.

No registro publicado em seu perfil no Instagram, a artista surgiu mostrando seu gingado e fazendo passinhos com um look bem confortável, uma calça lilás e um top claro, ao lado de seu cachorrinho de estimação.

"Embalos de uma segunda pela manhã com @beyonce", escreveu Camila ao legendar a postagem.

Os internautas não pouparam elogios à gata. "Uma diva dançando uma diva", exaltou Dora Figueiredo nos comentários. "Perfeitaaaaaaaaaaaaa", "Linda demais", "Deusaaa", "Aii que linda, leve", "Dança muito", destacaram ainda alguns admiradores.

Confira o vídeo de Camila Pitanga dançando ao som de novo álbum de Beyoncé:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

Camila Pitanga entra para time de jurados de Emmy internacional

Recentemente, Camila Pitanga compartilhou com os seus seguidores a experiência de ser uma dos jurados do Emmy Internacional. A atriz publicou uma foto ao lado da equipe que irá selecionar os indicados à Melhor Série de Drama (Língua Inglesa) da premiação. "Muito feliz e honrada por estar junto com esse grande time. Parte do time Warner Bros. Discovery, profissionais do audiovisual e talentos da América Latina, convidados para fazer parte do painel de jurados, a Semi-Final Round of Judging, e selecionar os indicados na categoria Best Drama Series (English Language) do International Emmy", declarou ela.

