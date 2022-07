Beyoncé lança o álbum 'Renaissance' e resgata referências do pop e da house music

Cantora Beyoncé lançou seu novo álbum de estúdio, 'Renaissance', na madrugada desta sexta-feira, 29

Ela está de volta! Na madrugada desta sexta-feira, 29, a cantora Beyoncé (40), lançou seu novo álbum de estúdio, o disco Reinaissance, tão esperado pelos fãs da artista.

Renaissance é o primeiro álbum de uma trilogia que será lançada por Beyoncé. Com 16 músicas, o disco traz verdadeiras referências do pop e da house music, transportando os ouvintes para uma discoteca dos anos 80.

Beyoncé já havia trazido essa referência ao lançar o primeiro single do disco, Break My Soul, onde revelou que a tendência do álbum era justamente a house music.

O projeto Renaissance é o primeiro após o disco Lemonade, lançado em 2016. Mas, as músicas já estavam circulando na internet antes de seu lançamento oficial, e Beyoncé, agradeceu aos fãs por não escutarem o álbum antes da hora esperada.

"Então, o álbum vazou, e todos vocês esperaram até o momento de lançamento para que todos o pudessem apreciar juntos. Nunca vi nada parecido, Não consigo agradecer o suficiente pelo vosso amor e proteção. Muito obrigada por chamar atenção de qualquer pessoa que tentasse entrar no clube antes da hora. Significa o mundo para mim. Obrigada pelo apoio inabalável de vocês. Obrigada por terem sido pacientes. Vamos tirar o nosso tempo e apreciar a música. Continuarei a dar todo meu melhor para trazer alegria para vocês. Eu amo todos vocês profundamente", declarou Beyoncé em uma mensagem aos fãs publicada em seu perfil no Instagram.

