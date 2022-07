Camila Pitanga entra para o time de jurados do Emmy Internacional

A atriz Camila Pitanga usou as redes sociais para falar sobre a experiência de ser jurada de uma premiação internacional

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 17h11

Nesta terça-feira, 26, Camila Pitanga (45) compartilhou os seus seguidores a experiência de ser um dos jurados do Emmy Internacional.

A atriz publicou uma foto ao lado da equipe que irá selecionar os indicados a Melhor Série de Drama (Língua Inglesa) da premiação e impressionou os fãs.

"Muito feliz e honrada por estar junto com esse grande time. Parte do time Warner Bros. Discovery, profissionais do audiovisual e talentos da América Latina, convidados para fazer parte do painel de jurados, a Semi-Final Round of Judging, e selecionar os indicados na categoria Best Drama Series (English Language) do International Emmy", declarou ela.

Em seguida, a artista relembrou as suas passagens no evento. "Já estive na cerimônia com novela indicada, como convidada e agora, como parte do júri", celebrou.

Por fim, Camila deu detalhes da experiência. "Foram momentos de imersão total em produções inglesas, horas e horas de conteúdo minuciosamente analisado para definir os indicados para a cerimônia em novembro. Tudo muito especial!", concluiu.

Vale lembrar que Camila Pitanga marcou presença no tapete vermelho do Emmy Internacional em 2021 que aconteceu em Nova York.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pitanga (@caiapitanga)

CAMILA PITANGA SERÁ VILÃ EM SÉRIE DE SUSPENSE

Fora da TV Globo, a atriz Camila Pitanga será uma grande vilã em Segundas Intenções, a primeira telessérie nacional da HBO Max. "É uma série em que sou protagonista... Sou uma megera, gente. Ela [a personagem] é classista, toda errada, gente!", disse a artista em recente participação no programa Faustão na Band.

