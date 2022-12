Caio Castro surpreende seus seguidores ao compartilhar fotos exibindo os cabelos longos

O ator Caio Castro soltou os cabelos longos que deixa preso na novela “Todas As Flores” e compartilhou uma série de fotos exibindo o novo visual

Nesta quarta-feira, 30, Caio Castro deixou seus fãs babando ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram exibindo seus cabelos longos.

O ator da novela “Todas As Flores” publicou algumas fotos com o cabelo solto, que sempre aparece preso na novela do streaming Globoplay.

“Porque você (eu) vale muito”, escreveu o ator e piloto na legenda do carrossel composto por sete fotos publicado.

Os seguidores do artista se dividiram nos comentários, enquanto alguns elogiaram o novo visual, outros revelaram que preferiam o cabelo do astro mais curto. “Lindo você é, mas cuida desse hair aí”, escreveu uma fã. E outra seguidora escreveu: “Lindo cabelo, mas prefiro curto”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Castro (@caiocastro)

Bastidores!

Recentemente, Caio revelou que não pretende trabalhar como ator no ano que vem e revelou o motivo de sua decisão.

“Tive que deixar a carreira artística um pouco de lado por alguns anos. Tanto que nesses 15 anos como ator, eu atuei em oito novelas. Praticamente, eu faço uma novela durante um ano e no outro foco numa coisa diferente. Em 2021, eu me dediquei exclusivamente às corridas de carro, e vai ser o caso do ano que vem também”, disse ele.