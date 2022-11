Caio Castro não pretende atuar em 2023 e entrega o motivo

Caio Castro quer voltar a se dedicar a outra paixão em sua vida e deve deixar a atuação de lado no ano que vem

O ator Caio Castro (33) se divide entre a paixão pela atuação e pelo automobilismo. Sucesso nas corridas de carro, o artista pretende se dedicar às pistas nos próximos meses. Tanto que ele não pretende pegar nenhum projeto de atuação em 2023.

De acordo com o site do Jornal Extra, Caio contou que pretende ficar focado nas corridas de carro em 2023. “Tive que deixar a carreira artística um pouco de lado por alguns anos. Tanto que nesses 15 anos como ator, eu atuei em oito novelas. Praticamente, eu faço uma novela durante um ano e no outro foco numa coisa diferente. Em 2021, eu me dediquei exclusivamente às corridas de carro, e vai ser o caso do ano que vem também”, disse ele.

Os fãs de Caio Castro podem vê-lo atuando na novela Todas as Flores, que está no ar no Globoplay.

Caio Castro tem o desejo de ser pai

O ator Caio Castro (33) decidiu abrir seu coração sobre as possibilidades de ser pai logo logo. Atualmente namorando a modelo Daiane de Paula, ele diz que a paternidade faz parte dos planos que ele tem para o futuro.

“Eu sinto vontade de ser pai. Talvez não seja o momento agora, mas tenho esse plano”, disse o ator, durante entrevista que concedeu para o jornal Extra. E ainda completou com muito bom humor que no momento ele já é pai, mas de pet.

“Tenho um gato e três cachorros (Valério, o gato, e Lucas, Carlos e Duque, os cachorros). Moro em São Paulo e fico na ponte aérea indo e vindo do Rio, onde gravo. Deixo os bichos com meu pai e minha mãe. Eles me dão essa superforça para não deixá-los sozinhos”, conta.