Caio Castro revela que sente desejo de ser pai: ‘Tenho planos’

Atualmente ator Caio Castro vive um relacionamento com sua namorada, a modelo Daiana de Paula

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 15h57

O ator Caio Castro (33) decidiu abrir seu coração sobre as possibilidades de ser pai logo logo. Atualmente namorando a modelo Daiane de Paula, ele diz que a paternidade faz parte dos planos que ele tem para o futuro.

“Eu sinto vontade de ser pai. Talvez não seja o momento agora, mas tenho esse plano”, disse o ator, durante entrevista que concedeu para o jornal Extra. E ainda completou com muito bom humor que no momento ele já é pai, mas de pet.

“Tenho um gato e três cachorros (Valério, o gato, e Lucas, Carlos e Duque, os cachorros). Moro em São Paulo e fico na ponte aérea indo e vindo do Rio, onde gravo. Deixo os bichos com meu pai e minha mãe. Eles me dão essa superforça para não deixá-los sozinhos”, conta.

Caio Castro sofre acidente em prova antes do GP Brasil da F1

Caio Castro se envolveu em um acidente neste domingo, 13, durante a prova Porsche Carrera Cup. O automóvel vermelho dirigido pelo artista saiu da pista e bateu em uma barreira de proteção, após ficar entre outros dois competidores. Ele saiu andando normalmente do carro após ter batido o carro.