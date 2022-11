Caio Castro sofre acidente em prova antes do GP Brasil da F1

Em São Paulo, ator Caio Castro se envolveu em acidente ao sair da pista e bater na barreira de proteção

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 12h27

O ator Caio Castro (33) se envolveu em um acidente neste domingo, 13, durante a prova Porsche Carrera Cup que acontece antes do GP do Brasil da F1, em São Paulo.

O automóvel vermelho dirigido pelo artista saiu da pista e bateu em uma barreira de proteção, após ficar entre outros dois competidores.

Segundo o portal G1, Caio Castro, que ingressou na Porsche Carrera Cup no ano passado, está bem e saiu andando do carro após ter batido o carro. Ele corre profissionalmente há nove anos e mostra sua paixão pelo esporte em sua rede social.

NOSSA SENHORA 😳



Logo na primeira volta, Caio Castro bate com Mascarello. Os dois estão bem!#EsporteNaBand#PorscheCuppic.twitter.com/QG361e85Ux — Esporte Na Band (@esportenaband) November 13, 2022

Caio Castro comemora vitória na etapa da Porsche Cup em Interlagos

Caio Castro não escondeu a emoção ao vencer pela primeira vez na temporada da Porsche Sprint Challenge 2022, em Interlagos, São Paulo.

A corrida, que aconteceu no dia 11 de junho, também contou com o pódio de Urubatan Junior e Raijan Mascarello. Essa foi a segunda vitória do artista no circuito paulistano. A primeira vez que ele venceu em Interlagos foi no ano passado, na etapa da competição na categoria GT3 Cup.

