Caio Castro comemora vitória na etapa da Porsche Cup em Interlagos

O ator Caio Castro venceu a etapa de Interlagos e comemorou a vitória nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 19h54

Caio Castro (33) não escondeu a emoção ao vencer pela primeira vez na temporada da Porsche Sprint Challenge 2022, em Interlagos, São Paulo.

A corrida, que aconteceu no último sábado, 11, também contou com o pódio de Urubatan Junior e Raijan Mascarello. Essa foi a segunda vitória do artista no circuito paulistano. A primeira vez que ele venceu em Interlagos foi no ano passado, na etapa da competição na categoria GT3 Cup.

Nas redes sociais, Caio compartilhou algumas fotos com seu troféu e falou sobre como estava se sentindo ao vencer a etapa.

"De novo? Sério meu Deus? Mais uma vez estava escrito esse caminho de glória? Eu passei a vida sonhando com esse momento, eu me preparei pra esse momento, eu estava pronto pra esse momento, pai, e em 2021 ele chegou, ele veio de uma forma batalhada, de uma maneira honrosa, o senhor colocou ao meu lado pilotos experientes que abrilhantaram ainda mais o meu triunfo, o senhor montou o cenário perfeito, digno de memória! Mas eu confesso que não esperava duas vezes, confesso que da maneira como aconteceu, eu não imaginei... sempre confie a ti minha vida, mas não esperava tamanha a graça", começou ele.

"E deixando registrado a sensação de que eu não me senti sozinho nesse dia... Minhas mãos e meus pés estavam sendo guiado. Não quero ostentar meu desempenho, mas um PolePosition em Interlagos com chuva, a volta mais rápida da corrida, e a vitória largando de décimo devido a uma penalidade nos treinos? É um feito e tanto! Agradeço pela oportunidade de me fazer capaz pra treinar meu corpo e mente pra isso senhor, E por ter alimento no prato todos os dias. Em nome de Jesus Amém!", completou o ator.

Em outra publicação, Caio também fez um agradecimento especial ao público que acompanhou a corrida. "Um agradecimento especial pro público presente que abrilhantou ainda mais nossa corrida", finalizou.

