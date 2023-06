Bumbum de Deborah Secco surge gigante em foto de biquíni e impressiona

De biquíni, bumbum de Deborah Secco surge em evidência em clique na praia; veja

O bumbum de Deborah Secco chamou a atenção na rede social da musa! Nesta segunda-feira, 05, a famosa começou a semana se divertindo na casa de praia e impressionou ao colocar seu corpaço escultural para jogo.

Após se exibir deitada em uma espreguiçadeira, a artista chocou ao publicar um clique de costas, ostentando seu bumbum empinado. De biquíni branco, de modelo fininho, Deborah Secco esbanjou boa forma.

Com seus cabelos cacheados, a esposa de Hugo Moura deu um show de beleza natural e boa forma ao aparecer de costas no registro. A atriz provou que está com os glúteos bem durinhos e torneados, após adotar alguns tratamentos.

Neste domingo, 04, a famosa encantou ao compartilhar um vídeo dançando com a filha, Maria Flor. De pijama, ela surgiu fazendo uma coreografia com sua filha única, fruto de seu casamento com o ator.

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco fez a temperatura subir ao relembrar um ensaio com o pai de sua filha. Só de lingerie, ela apareceu em momentos quentes com o amado na cama, trocando carícias bem íntimas.

Deborah Secco confirma convite para noite quente com Giovanna Ewbank: "Esperando"

A atriz Deborah Secco se pronunciou na quarta-feira, 24, e confirmou que convidou Giovanna Ewbank para uma noite quente ao lado do marido, o ator Hugo Moura. Em um vídeo nas redes sociais, ela se pronunciou após a história viralizar.

"Tô boba com o quanto viralizei nesta semana [...] já faz tanto tempo, né, Giovanna? Estou te esperando. E foi bom essa viralização porque estamos recebendo um monte de propostas. Se você se interessar, deixe sua resposta", brincou ela que ainda mostrou o marido entrando na brincadeira.

A revelação foi feita pela atriz Giovanna Ewbank durante o podcast Quem Pode, Pod. Durante uma conversa, ela disse que sempre que fala com a amiga recebe a proposta para viver uma noite de amor com o casal. "Amor, [convida] até hoje, né, Deborah? A gente se fala direto. Toda vez que eu mando mensagem para ela, ela fala: 'Estou te esperando'", confessou."Eu fiquei animada aqui no dia, mas depois eu cai em si", completou.

O convite aconteceu também em público durante a entrevista de Secco ao podcast. Na ocasião, ela se insinuou para a amiga. "São coisas que a gente não pode deixar passar. Se você tem vontade! A vida é feita de oportunidades, eu não posso perder essa oportunidade. Giovanna, você é uma loucura! Eu sempre quis te pegar, de verdade", declarou na época.