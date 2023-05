Deborah Secco confirma convite para noite quente com Giovanna Ewbank: "Esperando"

Deborah Secco confirma convite que fez; ela convidou a amiga para uma pegação ao lado de seu marido, Hugo Moura

A atriz Deborah Secco se pronunciou nesta quarta-feira, 24, e confirmou que convidou Giovanna Ewbank para uma noite quente ao lado do marido, o ator Hugo Moura. Em um vídeo nas redes sociais, ela se pronunciou após a história viralizar.

"Tô boba com o quanto viralizei nesta semana [...] já faz tanto tempo, né, Giovanna? Estou te esperando. E foi bom essa viralização porque estamos recebendo um monte de propostas. Se você se interessar, deixe sua resposta", brincou ela que ainda mostrou o marido entrando na brincadeira.

A revelação foi feita pela atriz Giovanna Ewbank durante o podcast Quem Pode, Pod. Durante uma conversa, ela disse que sempre que fala com a amiga recebe a proposta para viver uma noite de amor com o casal. "Amor, [convida] até hoje, né, Deborah? A gente se fala direto. Toda vez que eu mando mensagem para ela, ela fala: 'Estou te esperando'", confessou."Eu fiquei animada aqui no dia, mas depois eu cai em si", completou.

O convite aconteceu também em público durante a entrevista de Secco ao podcast. Na ocasião, ela se insinuou para a amiga. "São coisas que a gente não pode deixar passar. Se você tem vontade! A vida é feita de oportunidades, eu não posso perder essa oportunidade. Giovanna, você é uma loucura! Eu sempre quis te pegar, de verdade", declarou na época.

🚨VEJA: Após viralizar fala de Giovanna Ewbank afirmando que Deborah Secco e o marido convidaram ela para um trisal, a atriz fez um vídeo e postou nas redes sociais: “Já faz tanto tempo, né? Tô aqui te esperando.”



pic.twitter.com/EExlIa4L0K — CHOQUEI (@choquei) May 24, 2023

Traição de Bruno Gagliasso

Ainda durante o podcast, Calabresa elogiou o fato de Ewbank ter perdoado o marido por ele a ter traído. "Eu achei lindo você perdoar, achei maduro. Você me inspirou em fazer uma coisa que eu não sei se eu faria”, disse. A apresentadora, então, relembrou como tudo aconteceu, quando tinha apenas três anos de relacionamento. “A gente tem que experimentar tentar [perdoar]”, comentou.

“É natural a gente passar por processos num relacionamento, errar para aprender, para acertar. Todos esses processos são aprendizados para que a gente seja o que a gente é.Tudo é um processo”, disparou.