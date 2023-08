Brunna Gonçalves ostenta corpaço durante passeio de barco: "Perfeita"

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves chamou a atenção ao exibir seu corpaço em viagem

Brunna Gonçalves elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpo escultural. A dançarina e ex-participante do Big Brother Brasil 22 está curtindo as férias em Ibiza, na Espanha, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a mulher da cantora Ludmilla surgiu usando um biquíni azul e óculos escuros, enquanto passeava de barco. Ela também postou uma foto sentada em uma prancha no mar. Além das suas curvas impecáveis, o cabelo natural da ex-BBB chamou a atenção dos internautas.

Ao dividir os registros, Brunna aproveitou para comemorar os seus 6 milhões de seguidores no Instagram. "Cachinhos soltos e muito feliz que chegamos em 6M! Ahhhhh, eu amo tanto vocês... muito obrigada por estarem sempre juntinhos aqui!", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

Os internautas exaltaram a beleza da dançarina. "Perfeita", disse uma seguidora. "Muito bela", escreveu outra. "A maravilhosa", falou uma fã. "Você merece o mundo", afirmou mais uma. "Perfeição tem nome: Brunna", comentou uma admiradora.

Vale lembrar que Brunna e Ludmilla também aproveitaram alguns dias de descanso em Lisboa, Portugal. Nas redes sociais, a dançarina abriu o álbum de fotos da viagem, e mostrou os registros de quando elas visitaram um bar nas alturas.

Confira a publicação:

Novos procedimentos estéticos

Amante dos procedimentos estéticos, a influenciadora Brunna Gonçalves voltou a realizar uma harmonização facial. A artista compartilhou com os fãs parte de sua visita a uma clínica, em São Paulo. A esposa de Ludmilla esteve na JK Estética Avançada e realizou uma série de procedimentos para deixar seu rosto ainda mais delicado. Para isso, ela fez uma perfiloplastia, rinomodelação, preenchimento labial e preenchimento de mento. Todos os procedimentos realizados pela ex-BBB totalizaram um valor de R$ 15 mil reais. Saiba mais!