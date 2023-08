Outra harmonização? Saiba quanto Brunna Gonçalves gastou em procedimento

Ex-BBB Brunna Gonçalves já gastou mais de 70 mil reais em procedimentos estéticos espalhados pelo corpo

Amante dos procedimentos estéticos, a influenciadora Brunna Gonçalves (32) voltou a realizar uma harmonização facial. Nesta segunda-feira, 31, a artista compartilhou com os fãs parte de sua visita à uma clínica, em São Paulo.

A esposa de Ludmilla esteve na JK Estética Avançada e realizou uma série de procedimentos para deixar seu rosto ainda mais delicado. Para isso, ela fez uma perfiloplastia, rinomodelação, preenchimento labial e preenchimento de mento.

Todos os procedimentos realizados pela ex-BBB totalizaram um valor de R$ 15 mil reais. Vale destacar que antes de entrar no BBB 22, a famosa também chegou a realizar outras alterações na mesma clínica, fazendo o investimento de R$ 70 mil.

Em 2020, Brunna também foi uma das primeiras celebridades brasileiras a aparecer como uma lipo LAD, procedimento estético que passou a ser o queridinho das blogueiras que adoram exibir a barriga tanquinho nas redes sociais.

REVELOU DETALHE SOBRE RELACIONAMENTO

Recentemente a dançarina Brunna Gonçalves confessou ao seguidores que é uma mulher ciumenta. Através de seu perfil do Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada se costuma se incomodar com as cenas ousadas que Ludmilla protagoniza em seus clipes.

No melhor estilo sincerona, a famosa abriu o jogo e garantiu que não gosta de ver sua amada fazendo cena de beijo nos vídeos. “Você aceita quando a Lud faz clipe com homens e mulheres e beija? Não tem ciúmes?”, perguntou uma fã.

“Sinto um ciúme bobo, mas sei que é tudo muito profissional e com muito respeito. Ela sempre me pergunta antes se eu vou me sentir confortável ou não. É o trabalho dela, então meu apoio sempre terá”, explicou a dançarina, através dos stories de seu perfil oficial no Instagram.

Em janeiro deste ano, a cantora Ludmilla lançou o clipe de sua faixa, Sou má, em colaboração com as rappers gêmeas Tasha e Tracie. Na gravação, a namorada de Brunna taca um beijão digno de cinema na influenciadora digital Gabriela Versiani, que hoje namora o cantor sertanejo Murilo Huff.