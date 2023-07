Brunna Gonçalves fala sobre ciúmes de Ludmilla em cenas de beijo de clipes

Dançarina Brunna Gonçalves contou que Ludmilla sempre pergunta se sua mulher está confortável com as cenas

Ciumenta? A dançarina e ex-participante do Big Brother Brasil 22Brunna Gonçalves decidiu conversar com seus seguidores nesta quarta-feira, 19, em suas redes sociais. Ao ser perguntada se sente ciúmes sobre as cenas de beijo para os clipes de sua mulher, a cantora Ludmilla, a famosa contou que sente sim um ‘ciúme bobo’, explicando como é a dinâmica do casal nesses momentos.

“Você aceita quando a Lud faz clipe com homens e mulheres e beija? Não tem ciúmes?”, perguntou uma internauta. “Sinto um ciúme bobo, mas sei que é tudo muito profissional e com muito respeito. Ela sempre me pergunta antes se eu vou me sentir confortável ou não. É o trabalho dela, então meu apoio sempre terá”, explicou a dançarina, através dos stories de seu perfil oficial no Instagram.

Em janeiro deste ano, a cantora Ludmilla lançou o clipe de sua faixa, Sou má, em colaboração com as rappers gêmeas Tasha e Tracie. Na gravação, a namorada de Brunna taca um beijão digno de cinema na influenciadora digital Gabriela Versiani, que hoje namora o cantor sertanejo Murilo Huff.

Ludmilla faz pedido inusitado para Brunna Gonçalves

A cantora Ludmilla fez questão de deixar claro que acha que sua família com a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalvesdeve aumentar em breve. Enquanto respondia alguns de seus seguidores, o casal foi colocado contra a parede sobre futuros herdeiros, mas a artista já deixou claro que tem sua opinião formada.

“Filhos quando vem?”, perguntou um internauta, através da caixinha de perguntas que a ex-participante do Big Brother Brasil 22 em seu perfil oficial no Instagram. Então, Brunna decidiu colocar Ludmilla no assunto, que foi direta: “Vai, Brunna. Eu quero um filhinho. Tu não vai me dar um filhinho, não?”, questionou a cantora. “Eu vou te dar um filho, a gente já falou sobre isso”, respondeu Brunna. “Eu quero um filho”, insistiu a cantora. “Você quer agora?”, rebateu a dançarina. “Agora, porque ainda vai demorar mais nove meses. Então tem que ser agora”, explicou a artista criadora do famoso Numanice.

