Brunna Gonçalves abre álbum de viagem com Ludmilla em Lisboa

Ludmilla e Brunna Gonçalves estão curtindo os dias ensolarados juntinhas em Lisboa, capital de Portugal; confira o álbum de fotos!

A ex-BBB e dançarina Brunna Gonçalves está aproveitando ao máximo seu tempo de descanso ao lado da esposa, a cantora Ludmilla. As duas estão viajando juntinhas pela Europa, curtindo vários locais luxuosos, e a jornada ganhou um novo destino.

Após passagem por Ibiza, na Espanha, o casal decidiu visitar a capital de Portugal, Lisboa. Nesta quarta-feira, 16, Brunna compartilhou o álbum de fotos da viagem em seu Instagram e encantou seus seguidores. A musa posou com um lindo vestido de crochê longo e óculos escuros bem grandes para os cliques.

Ela também apareceu ao lado da mulher, Ludmilla, que apostou em um camisetão de grife e acessórios luxuosos. As duas curtiram bons drinks junto de amigos e mostraram a linda vista de um bar nas alturas que elas encontraram na cidade.

"Lisboa", escreveu Brunna na legenda da publicação, seguido de vários emojis fofos. Ludmilla não perdeu a oportunidade de elogiar seu amor. "Minha gatinha", comentou a cantora. Outros famosos também enalteceram a dançarina e sua esposa. "Muito belaaaa", disse a ex-BBB Camilla de Lucas."Lindas!", escreveu a atriz Juliana Paes."Que casal!", disparou a influenciadora Laura Brito.

Os seguidores também não perderam a oportunidade de rasgar elogios à gata. "Perfeição, beleza, estilo = Bruna Gonçalves", disse fã. "Como é elegante essa Bruna, cara. Eu amo", disparou outro. "Que mulheeeeeer", enalteceu mais um. "Você é surreal de tão linda", comentou outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Brunna Gonçalves abre sobre ciúmes de Ludmilla

Em julho, Brunna Gonçalves desabafou com seus seguidores sobre seus sentimentos com Ludmilla. Ao ser questionada sobre sentir ciúmes em cenas de beijo para os clipes de sua mulher, a dançarina confessou que sente sim um "ciúmes bobo". Contudo, ela contou como é a dinâmica do casal nesses momentos.

“Você aceita quando a Lud faz clipe com homens e mulheres e beija? Não tem ciúmes?”, perguntou uma internauta. “Sinto um ciúme bobo, mas sei que é tudo muito profissional e com muito respeito. Ela sempre me pergunta antes se eu vou me sentir confortável ou não. É o trabalho dela, então meu apoio sempre terá”, explicou a ex-BBB através dos stories no Instagram.

Em janeiro deste ano, a cantora Ludmilla lançou o clipe de sua faixa Sou Má, em colaboração com as rappers gêmeas Tasha e Tracie. Na gravação, a namorada de Brunna taca um beijão digno de cinema na influenciadora digital Gabriela Versiani, que hoje namora o cantor sertanejo Murilo Huff.