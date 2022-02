Bruna Marquezine deixa recado para os haters: "Me odeia porque sou gostosa"

A atriz Bruna Marquezine deixou um recado para os haters nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 12h10

A atriz Bruna Marquezine (26) usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 9, para deixar um recado para os haters de plantão!

Em seu perfil no Twitter, Bruna compartilhou uma montagem com a legenda: "Me odeia porque eu sou gostosa, que saco. Nunca te fiz nada". Na foto, Bruna aparece de barriga de fora e de biquíni crochê.

Ainda cedo, Bruna, que sempre comenta o BBB, recebeu uma resposta da equipe da participante Eslovênia, após a atriz comentar que quer ver Eslô no paredão: "A gente entende seu amor pela Disney desde o BBB 20, Bru", escreveu.

Os administradores de Eslovênia fizeram uma referência a expressão usada por Felipe Prior, para se referir ao grupo de Manu Gavassi no BBB 20, que foi usada também por Rodrigo Mussi, eliminado do BBB 22.

Veja o recado que Bruna Marquezine mandou para seus haters: