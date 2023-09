Bruna Griphao exibe corpaço ao apostar em vestido curto e justo: "Que mulher"

A atriz Bruna Griphao chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir com look deslumbrante

A atriz Bruna Griphao, que participou do Big Brother Brasil 23, da TV Globo, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 31, ao surgir toda produzida.

Após exibir suas curvas usando um look coladíssimo, ela impressionou ao compartilhar uma sequência de cliques usando um vestido vermelho curto, com um decote generoso, e uma sandália. Para completar a produção, a artista deixou os fios soltos e caprichou na maquiagem.

"Viciada em vermelho agora", confessou a ex-sister na legenda da publicação, recebendo diversos elogios dos internautas. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Diva", elogiou uma fã. "Que mulher perfeita", exaltou mais uma. "Saiba que a cor que lhe cai perfeitamente bem", afirmou uma admiradora.

Bruna, vale lembrar, estreou na Globo como atriz quando tinha apenas 13 anos. Ela atuou na novela Avenida Brasil, interpretando a mimada Paloma, filha de Cadinho (Alexandre Borges) e Alexia (Carolina Ferraz) e irmã, por parte de pai, de Débora (Nathalia Dill) e Tomás (Ronny Kriwat). Depois, ela fez parte do elenco de Malhação Casa Cheia, mais conhecida como Malhação 2013. No folhetim, deu vida à Giovanna, uma das integrantes da banda Goiabanda.

Já em Haja Coração, Griphao interpretou Carol, que enfrentou alguns desafios para não ficar longe dos irmãos, Nicolas (Henry Fiuka) e Bia (Melissa Nóbrega), após a morte do pai. Em Orgulho e Paixão, a atriz se destacou ao dar vida a fogosa Lídia, a filha mais nova de Ofélia (Vera Holtz) e Felisberto (Tato Gabus Mendes). Ela ainda participou de Nos Tempos do Imperador, interpretando Leopoldina, filha caçula de Pedro (Selton Mello) e Cristina (Letícia Sabatella). A personagem era uma mulher à frente do seu tempo, e ela não se enquadrava às imposições da época.

Confira as fotos: