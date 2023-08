Bruna Griphao posta foto com vestido coladíssimo e chama atenção de seguidores

Atriz compartilhou uma série de cliques no Instagram e recebeu chuva de elogios dos fãs nos comentários da postagem

Referência de beleza para os mais de quatro milhões de seguidores, Bruna Griphao postou fotos com look coladíssimo e chamou atenção no Instagram. A atriz colocou o corpo para jogo e posou de frente, da lado e até de costas, o que deu destaque para as curvas da ex-BBB – dando um super close.

E, claro, os fãs adoraram e encheram Bruna de elogios. "Mulher linda", disse uma. "Uma obra de arte", destacou outra. "Deusa", acrescentou uma terceira. "Você é perfeita", afirmou um. "Maravilhosa", concordou outro. "Gata! Perdi o ar com toda a sua beleza", relatou uma. "Cada dia mais bela", observou um.

Nas imagens, Bruna aparece usando um vestido longo marrom tomara que caia que escolheu para curtir a noite desta terça-feira (22) e arrasou nas poses.

Bruna Griphao apostou em vestido justo ao corpo e recebeu elogios (Foto: Reprodução Instagram)

Carreira de Bruna Griphao

Anteriormente, Bruna celebrou o Dia do Ator mergulhando em papéis de sucesso e destacou diversas personagens que marcaram a sua trajetória. Griphao possui uma grande versatilidade artística, e cada uma de suas atuações ao longo dos anos refletem isso.

Bruna mergulha em trabalhos, desde sua participação no programa "TV Xuxa", em 2008, até novelas memoráveis como "Avenida Brasil", na qual interpretou Paloma. Griphao também deu vida a Aninha em "Bela, a Feia" e viveu Bruna em "Confissões de Adolescente".

Bruna trouxe Giovana, a rockeira de "Malhação", para as telinhas, em 2013, e esbanjou talento na pele de Carol em "Haja Coração". Em "Sob Pressão", assumiu o papel de Michele. A jornada como atriz também a levou a viver figuras memoráveis como Verônica em "É Fada", Mariana em "A Glória e a Graça", Raissa em "Ricos de Amor" e Lídia em "Orgulho e Paixão".

O desempenho de Bruna como Leopoldina em "Nos Tempos do Imperador" demonstrou ainda mais sua habilidade de se aprofundar em papéis históricos e complexos.