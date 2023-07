De biquíni, Bruna Griphao chama atenção ao ostentar corpaço: "Deusa"

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir o corpão

A atriz e ex-participante do Big Brother Brasil 23Bruna Griphao impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques que tirou ao longo dos últimos dias, incluindo algumas que exibe seu corpaço.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a loira surge trabalhando, curtindo uma festa junina com amigos famosos como Agatha Moreira, Marcella Rica, Marina Moschen, e posando estilosa ao lado da ex-BBB Tina Calamba.

Além disso, Griphao deixou os fãs impactados ao exibir seu corpão definido e suas curvas perfeitas ao postar fotos usando um biquíni fininho, enquanto renova o bronzeado. "Dump", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os seguidores rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. "Que gata", disse uma internauta. "Você é deusa das deusas", escreveu outra. "Eita como entrega beleza", falou uma seguidora. "Que mulher", comentou mais uma. "Perfeita", afirmou uma fã. "Maravilhosa", elogiou uma admiradora.

Recentemente, Bruna Griphao curtiu uma noite de autocuidado e mostrou nas redes sociais que realizou um procedimento estético corporal. Usando um biquíni fininho, ela deixou o corpão à mostra para exibir o resultado da intervenção que passou.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Griphao (@brunagriphao)

Bruna Griphao revela sofrer ataques após expor bissexualidade

Durante uma entrevista para a coluna Play, do jornal O Globo, Bruna Griphao revelou que começou a ter que lidar com alguns ataques de ódio e preconceito após expor sua bissexualidade, e desabafou sobre a dor que sofre por conta dos julgamentos de algumas pessoas.

"Eu era bem mais nova quando comecei a me entender como mulher não hétero. Sempre tive apoio, acolhimento e espaço para conversa. Não foi uma grande questão pra mim, foi muito tranquilo", contou. "[...] O preconceito das pessoas dói, óbvio, mas é sobre elas. Hoje me sinto muito em paz e segura", ressaltou.