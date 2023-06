De biquíni, Bruna Griphao exibe corpão esculpido após procedimento estético

Ex-BBB e atriz Bruna Griphao surge com a cinturinha minúscula e o bumbum impecável após passar por procedimento corporal

A atriz e ex-participante do Big Brother Brasil, Bruna Griphao curtiu uma noite de autocuidado na última quinta-feira, 22. Em suas redes sociais, a loira mostrou que aproveitou para realizar um procedimento estético corporal. Para exibir o resultado da interveção, ela posou com um biquíni fininho e deixou o corpão á mostra.

Durante sua participação no reality show da Globo, Bruna contou que segue uma rotina intensa de exercícios e mantém sua alimentação regrada. Mas fora da casa mais vigiada do Brasil, ela surpreendeu ao mostrar um dos segredos para manter seu shape em dia: a drenagem linfática.

O procedimento não invasivo é realizado por meio de uma massagem manual para eliminar o excesso de fluídos corporais e diminuir o inchaço: “Eita como drena”, a loira brincou ao mostrar sua fisioterapeuta. Na sequência, Bruna posou no espelho com um biquíni preto, a cinturinha minúscula e o bumbum empinado em evidência. “Drenada”, ela escreveu na legenda.

Bruna Griphao exibe resultado de drenagem linfática de biquíni - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que carioca com descendência grega fez história em sua participação no BBB23 e ficou em terceiro lugar. Mas antes do reality, a loira já era conhecida nas telinhas da Globo. Bruna já atuou em diversas produções da emissora desde a infância, como as novelas ‘Malhação’, ‘Haja Coração’ e a mais recente ‘Nos tempos do imperador’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @multishow

