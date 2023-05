Bruna Griphao deixa virilha escapar em biquíni cavado: “Uma deusa”

Ex-BBB Bruna Griphao chama atenção nas redes sociais ao exibir detalhes do corpão sarado com biquíni ousadíssimo

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao (24) causou alvoroço nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 29. É que a loira resgatou um clique pra lá de ousado em que aparece usando um biquíni bem cavado. Além de exibir o corpão sarado, a intimidade da musa também ficou evidente e chamou atenção dos seus seguidores.

No registro, Bruna aparece posando em cima de uma pedra, com uma praia paradisíaca ao fundo. De pé, a ex-sister exibe as pernas torneadas, os braços fortes e o tanquinho trincadíssimo com um biquíni no estilo top na parte de cima e uma calcinha cavada até o limite, que deixa parte da virilha da musa escapar no clique ousado.

“Saudade de um feed praiano né minha filha”, Bruna legendou a publicação mostrando que está sente falta de tirar fotos na praia, como costumava fazer antes do confinamento. Nos comentários, os fãs foram à loucura com a imagem e elogiaram muito: “Olha ela praiana”, disse um seguidor. “Tão perfeita”, elogiou outra. “Que isso, uma deusa?”, brincou uma admiradora. “Musa carioca”, apontou outro.

Tá rolando? Bruna Griphao revela detalhes de romance com ex-brother:

Em entrevista à CONTIGO!, Bruna Griphao abriu o jogo sobre seu relacionamento com o ator Gabriel Santana (23). Fora do BBB23, os dois já se encontraram diversas vezes e levantaram suspeitas de que a relação estivesse ficando mais séria. Durante o bate-papo, a atriz afastou as suposições e disse que tem uma linda amizade com o antigo colega de confinamento.

“A gente tem uma relação muito sincera, muito verdadeira. A gente conversa sobre tudo, principalmente sobre nossa amizade, o amor que a gente construiu um pelo outro. E que seja o que Deus quiser”, disse. “Independente do que for acontecer, a nossa amizade é muito firme, muito linda. A gente se respeita muito, ele me respeita muito. A gente se cuida, se protege. Gosto muito dele”, concluiu.