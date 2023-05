Bruna Griphao fala sobre romance com Gabriel Santana fora da casa do BBB

Bruna Griphao abriu o jogo sobre relacionamento com Gabriel Santana fora do confinamento

A atriz Bruna Griphao já foi vista diversas vezes com o ator Gabriel Santana fora do confinamento. O que os internautas vinham se perguntando é se estava rolando algo entre eles, já que ele chegou a se declarar para ela em uma festa.

“Eu fui assistir esses dias o vídeo que o Gabriel se declarou para mim. Eu ri muito, eu mandei para ele: ‘Eu assisti’. E ele: ‘Eu não consigo’, rindo muito. É muito maravilhoso”, contou ela em entrevista à CONTIGO!.

“A gente tem uma relação muito sincera, muito verdadeira. A gente conversa sobre tudo, principalmente sobre nossa amizade, o amor que a gente construiu um pelo outro. E que seja o que Deus quiser”, disse. “Independente do que for acontecer, a nossa amizade é muito firme, muito linda. A gente se respeita muito, ele me respeita muito. A gente se cuida, se protege. Gosto muito dele”, concluiu. Ao jornal Extra, ela ainda afirmou: "Nao beijei, galera".

Sexualidade

Na última terça-feira, 23, ela inclusive fez uma revelação sobre sua sexualidade. Ela abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram e conversou com os seguidores.

"Você é LGBT, Bru?", perguntou uma internauta. Em São Paulo a trabalho, a loira postou apenas uma selfie fazendo sinal de "joinha" com a mão, confirmando que se identifica com a comunidade LGBTQIAPN+.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a revelação de Griphao e relembraram a amizade e o shipper dela com Larissa Santos no reality show da Globo. "Alguém ainda tinha dúvida? Cada olhada que ela dava pra Larissa", disse uma. "O tanto que ela se segurou pra não pegar a Lari", falou outro.