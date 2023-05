Atriz e ex-BBB Bruna Griphao responde fã e assume sexualidade

Terceira colocada do BBB 23, atriz Bruna Griphao bate papo com seguidores e diz que faz parte da comunidade LGBT

A atriz Bruna Griphao (24), que ficou em terceiro lugar no Big Brother Brasil 23, abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram na última terça-feira, 23, e bateu um papo com seus seguidores!

Respondendo curiosidades, a artista foi questionada sobre sua sexualidade. "Você é LGBT, Bru?", perguntou uma internauta.

Em São Paulo a trabalho, a loira postou apenas uma selfie fazendo sinal de "joinha" com a mão, confirmando que se identifica com a comunidade LGBTQIAPN+.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a revelação de Griphao e relembraram a amizade e o shipper dela com Larissa Santos no reality show da Globo. "Alguém ainda tinha dúvida? Cada olhada que ela dava pra Larissa", disse uma. "O tanto que ela se segurou pra não pegar a Lari", falou outro.

Durante a conversa, Bruna também revelou que tem dez tatuagens, todas pequenas, e que a maioria foi feita com amigos e familiares.

Confira Bruna Griphao respondendo perguntas dos fãs:

Bruna Griphao abre o jogo sobre retomada pós-BBB

"Estou cansada, mas muito feliz". É assim que a atriz Bruna Griphao classifica o período de retomada após o confinamento na 23ª edição do Big Brother Brasil. A artista foi a terceira colocada da temporada e, em conversa com a CARAS Brasil, contou como tem sido equilibrar a carreira de cantora com a vida após o reality.

"Sair do BBB e entender o mundo aqui fora é um processo demorado, eu ainda estou nele. Ainda estou absorvendo as coisas. Mas, no geral, tem sido muito positivo, recebi muito carinho e amor, óbvio que também recebi broncas e puxões de orelha", conta Griphao. Ela, que lançou o single Queimar, diz estar trabalhando muito e dormindo pouco, mas feliz com o que está construindo.

Agora em uma nova fase da carreira, a artista afirma estar completamente focada na música. Antes, Bruna havia lançado o single Bandida, ainda no confinamento do BBB, e agora busca entender sua posição dentro da indústria musical. Além disso, ela não descarta uma volta aos trabalhos como atriz, revelando ter vontade de pisar nos palcos do teatro novamente.