Bianca Andrade surge com terninho rosa fashionista: "Beleza de milhões"

A empreendedora e ex-BBB Bianca Andrade deixou a web encantada com o look fashionista

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 14h15

Na última quinta-feira, 7, a empreendedora e ex-BBB Bianca Andrade (27) compartilhou cliques de um look fashionista nas redes e encantou a web.

Em seu perfil no Instagram, Bianca compartilhou a produção que contou com um terninho rosa e uma camiseta estilosa.

Na legenda, Bianca escreveu: "Um closet, mil terninhos cor de rosa", brincou.

E não demorou para os fãs de Bianca marcarem presença nos comentários, exaltando a beleza da maquiadora: "Linda demais!", escreveu um. "A beleza de milhões", disse outro. "Quero seu closet!", brincou o terceiro.

Recentemente, Bianca celebrou mais um mêsversário do seu pequeno Cris, desta vez com o tema 'Os Incríveis' e compartilhou as fotos especiais nas redes.

Bianca Andrade surge com terninho rosa fashionista: