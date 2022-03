Bianca Andrade e Fred celebram mêsversário do filho, Cris com festa temática do filme "Os Incríveis"

Bianca Andrade e Fred transformaram Cris em Zezé do filme 'Os Incríveis' em festa para celebrar o mêsversário do pequeno

Neste sábado, 19, Bianca Andrade (27) e Fred (32) comemoraram o 8° mêsversário do pequeno Cris com uma festa especial e temática mais uma vez.

Os papais corujas celebraram o mêsversário de Cris com o tema do filme 'Os Incríveis' e claro, não pode faltar o trocadinho 'Os InCRISveis', fazendo referência ao nome do pequeno.

Nas redes sociais, o casal compartilhou os registros da festinha que reuniu familiares e amigos próximos, e claro, mostraram a decoração especial do dia, que contou com réplicas dos personagens, além do bolo e dos doces.

A família se vestiu a caráter e Cris se transformou em Zezé, personagem do filme 'Os Incríveis', que muitos seguidores de Bianca já comentaram sobre a semelhança entre os dois.

Na legenda, Bianca comemorou mais um mêsversário do pequeno: "Os InCRISveis, 8 meses do nosso Zezé. Vocês sempre comentam a semelhança entre o Cris e o Zezé, então a gente não aguentou e escolheu esse tema pro mêsversário", escreveu.

