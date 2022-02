Bianca Andrade e Fred celebram mêsversário do filho, Cris com festa temática do Cristiano Ronaldo: ''Não poderia ser outro, né?''

Bianca Andrade e Fred escolheram o tema Cristiano Ronaldo para celebrar a chegada dos 7 meses do filho, Cris

Neste domingo, 20, Bianca Andrade (27) e Fred (32) comemoraram a chegada dos 7 meses do filho Cris, com uma festinha mais que especial e toda temática.

Os papais babões decidiram celebrar o mêsversário do pequeno com uma festa inspirada no jogador de futebol, Cristiano Ronaldo (37), grande ídolo de Fred e que tem como número da sorte justamente o 7, a quantidade de meses de Cris.

Em suas redes sociais, o casal publicou uma série de cliques onde eles aparecem curtindo a festa ao lado do pequeno, mostrando cada detalhe da mesa de docinhos que contou com um gramado de futebol, muitas bolas, caricaturas do jogador e um belo bolo de chocolate em formado de CR7, sigla do jogador português.

Eles também investiram em um look estiloso para o pequeno, inspirado no uniforme do time de Portugal, que Cristiano Ronaldo representa.

Na legenda, Bianca celebrou mais um mês do herdeiro: "7 meses do reizinho que encanta todo mundo! Nosso baíugo, a gente se apaixona por você cada vez mais! É tão lindo te ver crescer, quiancinha! TE AMO! E o tema dos 7 meses não poderia ser outro, né? Cristiano Rolando, CR7".

Fred também agradeceu mais um mês de vida de Cris: "CR7 meses! Nosso baby completou mais um mêsinho e como o tema sempre tem o nome Cris, obviamente que no sétimo mês seria em homenagem ao CRIStiano Ronaldo! Quando ele crescer, vou explicar o quanto o tio Cristiano é importante na vida do papai e na dele também".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que bonitinho!", disse um. "Melhor festa da vida!", escreveu outro. "Linda homenagem!", falou um terceiro.

Confira os cliques da festinha de 7 meses de Cris, filho de Bianca Andrade e Fred:

