Bianca Andrade esbanja estilo e beleza ao posar em look laranja

A influenciadora Bianca Andrade posou para fotos com um look de grife laranja em suas redes sociais e recebeu elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 22h01

Nesta terça-feira, 6, Bianca Andrade (27) deixou os fãs babando ao publicar fotos esbanjando beleza em seu Instagram.

A influenciadora apareceu com um vestido laranja da grife Prada. Para acompanhar a peça, Bianca calçava botas pretas e carregava uma bolsa da mesma cor.

“Orange is the new pink [Laranja é o novo rosa]”, escreveu a mãe do pequeno Cris (1) na legenda da postagem.

A atriz Giovanna Ewbank comentou na publicação e elogiou a empresária: “Laranja é o novo rosa, Rosa é Bianca e Bianca é a RAINHA”.

Os fãs de Bianca adoraram as fotos publicadas pela ex-BBB! “Que mulher”, comentou uma seguidora. E outra fã elogiou: “Que perfeição”.

Na pista!

Recentemente, Bianca abriu o jogo sobre sua vida de solteira após seu término com o youtuber Fred em abril deste ano.

"Eu pego os dois, mas os dates mais legais são com meninas. Até porque, homem está difícil, né, gente?", brincou Bianca em suas redes sociais.