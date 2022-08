Beyoncé aposta em look decotadíssimo para noitada com o marido, Jay Z

A cantora Beyoncé chamou a atenção com um look decotado e brilhante para festa ao lado do marido

Beyoncé (40) deixou os fãs babando nesta segunda-feira, 8, ao compartilhar vários registros de uma das suas super produções. Exibindo o corpaço, a cantora roubou elogios durante a noitada com o marido, Jay Z (52).

Para o evento, Queen B elegeu um body com mangas bufantes e decote arrasador. A estrela completou um look com uma bolsa exclusiva, salto alto, cabelo solto e maquiagem impecável. Já o artista esbanjou luxo com um smoking off-white.

A festa do casal foi para celebrar o lançamento do tão aguardado álbum Renaissance. Esse é o primeiro álbum de uma trilogia que será lançada por Beyoncé.

"Pelo amor de deus, é a mulher mais bonita do mundo", disparou uma internauta; "Deusa maravilhosa", elogiou outro; "A maior rainha do mundo", declarou um terceiro; "A dona das nossas vidas", comentou mais um.

BEYONCÉ PUBLICA FOTO RARA COM S TRÊS FILHOS

Beyoncé revelou um registro raríssimo e íntimo com os filhos, Blue Ivy (10), Rumi (5) e Sir (5), frutos do seu casamento com Jay-Z. Ao fazer uma carta de agradecimento do seu novo álbum, Renaissance, a cantora divulgou a foto inédita com os herdeiros e encantou os seguidores.

