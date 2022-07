Beyoncé publica clique raro e íntimo com os três filhos

Para divulgar o seu novo álbum, Beyoncé compartilhou uma foto inédita com os três filhos, Blue Ivy, Rumi e Sir

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 13h11

Nesta quinta-feira, 28, Beyoncé (40) revelou um registro raríssimo e íntimo com os filhos, Blue Ivy (10), Rumi (5) e Sir (5), frutos do seu casamento com Jay-Z (52).

Ao fazer uma carta de agradecimento do seu novo álbum, Renaissance, a cantora divulgou a foto inédita com os herdeiros e encantou os seguidores.

Na imagem, mãe e filhos aparecem deitados na cama, e enquanto os pequenos dormem, a artista aproveita para registrar a cena encantadora.

"Quero agradecer especialmente a Rumi, Sir e Blue por me permitirem espaço, criatividade e inspiração. E um agradecimento especial ao meu lindo marido e muso, que me apoiou durante aquelas madrugadas no estúdio", escreveu ela em parte da carta de agradecimento do encarte do vinil do disco.

Além do registro em família, Queen B revelou que o projeto conta três partes. A primeira será lançada nesta sexta-feira, 29 em todas as plataformas digitais.

FILHAS DE BEYONCÉ TEM DISCUSSÃO ENGRAÇADA POR CONTA DE LOOK

Assim como a mãe, as filhas de Beyoncé esbanjam estilo com suas roupas! Porém, a avó Tina Knowles (68) revelou que Rumi e Blue Ivy tiveram uma discussão por conta de um look. Em entrevista ao site americano Oprah Daily publicada na última quinta-feira, 21, a mãe de Beyoncé revelou o desentendimento das netas.

