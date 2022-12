Belo fica babando ao ver Gracyanne Barbosa rebolando só de biquíni fio-dental

Belo e Gracyanne Barbosa fazem coreografia juntos em dia de folga e ela diz: 'Meu Tudão arrasa'

A musa fitness Gracyanne Barbosa fez a alegria dos seus fãs ao compartilhar um novo vídeo com a participação do seu marido, o cantor Belo. Os dois apareceram fazendo uma dancinha com coreografia na área externa da mansão deles.

Gracyanne esbanjou sensualidade no vídeo. Ela surgiu apenas de biquíni fio-dental e colocou o corpo sarado e musculoso para jogo. Tanto que o maridão ficou babando ao ver o rebolado da amada.

Na legenda, ela contou que eles fizeram o vídeo em clima de Copa do Mundo do Catar. “Se tem jogo, tem dança. Meu tudão arrasa”, disse ela.

Gracyanne Barbosa grava série na praia

A musa fitness Gracyanne Barbosaparticipou de uma gravação do programa 'Tô de Graça', do Multishow, em uma praia no Rio de Janeiro. Ela foi fotografada com um look colorido e com a barriguinha sarada de fora enquanto trabalhava ao lado da equipe.

A gravação também contou com a participação do humorista Rodrigo Sant'Anna.

