Pocah fala em transformação após o nascimento da filha: ‘A maternidade me salvou’

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora e ex-BBB Pocah fala da filha Vitória, de 8 anos, e declara que a maternidade a transformou

Se tornar mãe é uma verdadeira virada de chave. Pode-se dizer uma das mais importantes na vida de uma mulher. A cantora e ex-BBB Pocah (29) sabe muito bem disso. Mãe de Vitória (8), a artista abre o coração ao falar do quanto se transformou após o nascimento da filha, em entrevista à CARAS Brasil. “A maternidade me salvou”, afirma.

“Não é atoa que a minha filha se chama Vitória. Virei uma nova pessoa com o nascimento dela. Acho que ela me impulsiona de uma forma que eu nem consigo explicar”, ressalta Pocah, que ainda fala sobre o desejo de ter mais filhos. “Ele vai e vem. Penso e converso muito sobre, mas acho que tudo tem o tempo de Deus. E se for para acontecer, vou sentir e vai de fato se concretizar”, diz.

Neste domingo, 13, o Brasil comemora o Dia das Mães. É um momento especial para curtir em família. Com Pocah, não será diferente. “É a data que eu passo com as duas pessoas mais importantes da minha vida: minha mãe e minha filha. Então, vai ser um dia bem especial aqui em casa”, conta.

Sempre com a agenda lotada de shows, a cantora garante que consegue conciliar carreira e maternidade. “É difícil, mas conseguimos fazer dar certo. Sei separar bem o tempo. Quando saio de casa para trabalhar, me dedico ao meu trabalho. Mas quando estou em casa, meu tempo é para minha filha. Acho que além de sermos mãe e filha, somos melhores amigas. Então, temos um vínculo muito forte. E claro, tenho uma rede de apoio que faz total diferença”, fala.

Pocah ainda revela que Vitória, fruto do antigo casamento com MC Roba Cena, já demonstrou interesse em seguir os passos da mãe. “Ela mostra muitos sinais, inclusive. Eu a apoiaria. Se for o sonho dela, vou dar total apoio e guiá-la da melhor maneira possível. Acho que o conselho que posso dar, não só pra carreira artística mas para a vida de modo geral, é que as coisas não são fáceis. Me tornei quem sou e aprendi o que aprendi na base da pancada, das derrotas, da dor; isso que nos ensina. O segredo é nunca desistir”, ressalta.

Pocah e a filha Vitória - Reprodução/Instagram

SHOW NO ROCK IN RIO

Pocah vai se apresentar pela primeira vez no Rock in Rio, que completa 40 anos nesta edição. A cantora prepara um grande show no Espaço Favela, para os fãs que já estão ansiosos por sua performance.

A artista conta como surgiu a oportunidade de cantar no festival. “Já fiz algumas ações, mas é a primeira vez que me apresento como atração oficial. Fiquei muito honrada pela oportunidade e o reconhecimento do meu trabalho. Ano passado, me apresentei em uma ativação de marca no The Town e tive um feedback muito positivo de toda a produção do festival, que é a mesma do Rock In Rio. Lá, começamos esse namoro que resultou no convite oficial para me apresentar esse ano”, explica.

Pocah diz que realizou um sonho que nunca foi distante para ela. “Porque sei que tenho total competência para cantar em um festival deste porte, porém achava que era difícil os outros me enxergarem. Precisei me fazer ser vista para prestarem atenção em mim e apostarem. E pode ter certeza que vou entregar o melhor show da minha vida”, fala.

A cantora dá um spolier sobre o que o público pode esperar da apresentação. “Vou entregar o show mais produzido da minha carreira. Vai ter tudo que eu sempre fiz, só que em uma escala maior, elevado à décima potência. Além, é claro, de surpresas muito especiais. Vai ser um show com a minha essência, mas muito divertido. É uma oportunidade de ousar e surpreender”, ressalta.

Além de cantar, Pocah vai aproveitar para curtir o Rock in Rio. “Vou curtir bastante. Tem shows de vários artistas que quero assistir; Katy Perry e Karol G, principalmente. E claro, acho que os artistas nacionais vão ser o grande destaque desta edição. Vários amigos e ídolos vão se apresentar e quero estar lá na frente para prestigiá-los”, conta.

Pocah diz que está realizando o sonho de cantar no Rock in Rio - Reprodução/Instagram

MUSA DA COMUNIDADE LGBT

Recentemente, a cantora fez um show em uma boate no Rio de Janeiro e foi eleita uma das musas da LGBT+. “Adoro! (risos). Faço parte da comunidade, sou bissexual assumida, mas acho que ser uma musa do movimento vai além disso. É uma comunidade que sofre tanto preconceito e descriminação, pessoas que muitas vezes são expulsas de casa, não conseguem emprego e apanham na rua por demonstração de afeto em público. Isso é muito triste”, salienta.

“E quando você se torna artista com uma visibilidade imensa, ser um aliado é colocar em evidência essas mazelas e ecoar vozes para que mudanças sejam feitas. Sempre vou lutar e defender essa bandeira”, garante.

O evento será realizado entre os dias 13 e 22 de setembro na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca. Além de Pocah, outras atrações confirmadas são Ivete Sangalo, Iza, Ludmilla, Mariah Carey, Katy Perry, Joss Stone e Zara Larsson.