Gracyanne Barbosa exibe boa forma em dia de gravação na praia

Gracyanne Barbosa curte dia de gravação ao ar livre para o programa 'Tô de Graça', do Multishow

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 17h38

A musa fitness Gracyanne Barbosa participou de uma gravação do programa 'Tô de Graça', do Multishow, em uma praia no Rio de Janeiro. Ela foi fotografada com um look colorido e com a barriguinha sarada de fora enquanto trabalhava ao lado da equipe.

A gravação também contou com a participação do humorista Rodrigo Sant'Anna.

Recentemente, Gracyanne comemorou a sua personagem na série. "O retorno desde o primeiro episódio foi maravilhoso! Muito mais do que eu esperava (risos). Muita gente se identifica com a Sonaira, seja pelo jeito atrapalhado de ser, por gostar de treinar, pelo convívio com a sogra [Maria da Graça, interpretado por Sant'Anna] e, uma grande parte, pelo relacionamento homossexual. Tudo aconteceu de uma maneira linda e alegre, foi um momento tão incrível sempre irei lembrar", disse ela ao site Notícias da TV.

Fotos: AgNews