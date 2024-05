Mãe de Gloria Groove, Gina Garcia revela ligação espiritual com filho: "Ele é meu anjo"

Em entrevista à CARAS Brasil, Gina Garcia revela história emocionante com Gloria Groove envolvendo a música Meu Anjo, seu primeiro single

Gina Garcia, mãe de Gloria Groove, revelou que a ligação com seu filho é muito forte e vai além da afinidade com a música. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a artista revelou que a música Meu Anjo, a qual divide os vocais com a drag queen, foi inspirada em uma história que tem um significado muito especial para os dois.

"Quando o Daniel Garcia (Gloria Groove) tinha dois anos e meio, nós estávamos no quintal brincando e ele olhou para o céu uma hora ele fez assim para mim: 'Mamãe, você tá vendo aquela nuvem lá em cima? Eu ficava sentadinho lá naquelas nuvens, mãe. E aí Deus falou assim para mim: 'Daniel, escolhe lá embaixo a mãe que você quer e eu falei, quero aquela gordinha ali'", relembrou ela.

Emocionada ao relatar o episódio, Gina conta que, apesar de Daniel ter contado a história muito pequeno, ele nunca esqueceu e sempre voltava a compartilhar do mesmo jeito. "A gente voltava nesse papo, porque criança cria muita coisa na cabeça, né? E toda vez que a gente voltava, com a paciência que não lhe pertence, ele falava: 'eu já te disse, você não prestou atenção'. Ou seja, ele não mudava o que ele me contou", conta.

A nova pareceria entre mãe e filho chega nas plataformas de música quatro anos depois deles lançarecem Incondicional, projeto o qual ela revela que foi divulgado sem muitos recursos. "Foi gravado na minha garagem, a gente encomendou pano pela internet e pregou na parede", relembra.

Segundo Gina, estar mais uma vez lançando algo com seu filho do lado, principalmente em seu primeiro álbum como artista solo, é duas vezes mais marcante. "É muito especial cantar com o Dani. Para mim já foi especial lá em Incondicional, agora ele tá dizendo que Meu Anjo é a resposta de Incondicional como ele fez Incondicional para mim, eu fiz Meu Anjo para ele".

"Poder estar ao lado do Dani é muito especial, porque eu vi ele crescer a vida inteira e correr atrás do que ele sempre quis e hoje ele tá com esse reconhecimento, é muito especial para uma mãe. Eu falo que apesar de você é cantora e está no meio, mas eu sou a mãe", declara.

Em meio às celebrações do Dia das Mães, Gina não tem dúvidas que é muito realizada e feliz com tudo o que lhe aconteceu em sua vida desde que ela decidiu ser mãe. "Eu demorei muito para ser mãe de Daniel Garcia, foram mais de 12 anos, então acho que Deus falou assim: 'Olha, o dia que eu te mandar um filho, eu vou te mandar o cara e foi isso que aconteceu. Ele me mandou literalmente um anjo", finaliza.