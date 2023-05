Gina Garcia, mãe de Gloria Groove, revela como filho a ajudou em carreira solo

Em entrevista à CARAS, Gina Garcia destacou relação de amizade entre ela e Gloria Groove, a quem ela conhece há 28 anos como Daniel Garcia

Depois de passar mais de 25 anos como backing vocal da banda Raça Negra, a cantora Gina Garcia, mãe de Gloria Groove, tem dado seus primeiros passos na carreira solo. A famosa confessou que seu filho foi a primeira pessoa a incentivá-la a seguir com seu sonho.

Em entrevista à CARAS Brasil, Gina, que estreou o espetáculo Gina Canta Gal no início do mês, detalhou um pouco de sua relação com Gloria e o quanto ela foi responsável por ela finalmente tirar seu projeto do papel.

"A Gloria é bem responsável por essa troca de chave na cabeça em me falar: 'Mãe, acho que tá na hora de você pensar em reciclar sua vida, colocar a cantora na frente, que você sempre foi. Retoma lá seu sonho e segue a sua carreira. Vai ser um momento inenarrável pra você'", relembrou.

Ainda sobre a relação de mãe e filho, Gina comentou como foi ver o pequeno Daniel Garcia se tornar a grandiosa Gloria Groove. Ela confessou que foi se surpreendendo a cada conquista do garoto, mesmo acreditando em seu talento e potencial.

"Quando você tem um filho que nasce com talento, você não tem essa ideia quando é pequeno. Realmente Daniel Garcia me surpreendeu além da conta porque ele começou a cantar com 4 anos de idade. Já era afinado, tinha vibrato, cantava em inglês.., mas eu tinha entendido que ele tinha vindo com um dom que a gente herda e esse dom veio exacerbado nele", disse ela, toda orgulhosa.

Para quem não sabe, Gloria foi uma das crianças que participou do show de calouros do Programa Raul Gil, na Record TV. Segundo Gina, ao ver que Daniel estava se destacando, ela fazia questão de mostrar o quanto a carreira artistica era cheia de dificuldades.

"Fomos por etapas mesmo e eu fui vendo o dom dele se multiplicando, caminhando com ele e entendendo que realmente ele poderia ser grandioso e isso depois da adolescência veio muito mais forte que na infância. Foi aí que comecei a vislumbrar que ele seria alguém que ocuparia um espaço muito diferenciado nesse Brasil", declarou.

Durante a pandemia, Gloria Groove lançou uma música especial ao lado de Gina chamada Incondicional. Divulgada no Dia das Mães, a faixa fala sobre o amor entre mãe e filho. Agora, passados dois anos do lançamento, Gina revela que tem pretensões de gravar uma nova faixa com a drag queen.

"Eu tenho um projeto de fazer um álbum autoral onde eu gostaria de convidar a Gloria Groove para participar comigo, então acredito sim, que podemos esperar algo do futuro vindo desse álbum", afirmou.