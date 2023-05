Gina Garcia, mãe de Gloria Groove, mira nova fase com tributo a Gal Costa: 'Me inspira'

Em entrevista à CARAS, Gina Garcia falou um pouco sobre sua ligação com a cantora Gal Costa e todo o seu repertório

A cantora Gina Garcia, mãe de Gloria Groove, está mega animada para iniciar a turnê com o espetáculo Gina canta Gal, que estreia nesta quarta-feira, 3, no Teatro Claro, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou o quanto Gal Costa (1945-2022) é uma artista especial em sua carreira.

Segundo Gina, desde que iniciou sua trajetória artística, Gal Costa sempre esteve entre seus pilares. Ela destacou a coragem e personalidade forte da baiana como algo marcante: "Acho que a Gal foi uma pessoa à frente do tempo dela".

"Admiro porque é uma mulher desbravadora, acho que carrego um pouco esse estigma e falo isso por ser uma mãe solo e ser sempre uma pessoa batalhadora. Ela me inspira também nesse sentido, de ir atrás do que quer, dos seus sonhos, de batalhar. Me identifico muito com a Gal pessoa física, de ser um exemplo a ser seguido, e a Gal cantora, me formou como cantora", completou.

Gina ainda relembrou como muitas pessoas associavam as duas, mesmo elas tendo 17 anos de diferença. "Nos anos 90, as pessoas me falavam que meu timbre era muito parecido com o timbre da Gal. Eram pedidos eternos pra mim, nas casas que eu cantava. Então fui me compondo com todo o repertório da Gal, misturado com a Elis e outras cantoras", contou.

"Mas Gal sempre foi um potencial na minha vida, por isso o tributo nesse momento. É a minha forma de agradecê-la por tudo que ela me compôs como cantora, sempre admirei o trabalho dela por ser bonito, classudo, a voz dela, por ser linda, afinadíssima e uma pessoa que sempre se resguardou no meio", disse.

O público que comparecer ao Gina Canta Gal, deverá acompanhar performances de músicas que fizeram imenso sucesso na voz de Gal Costa, mas também canções que marcaram o coração da própria Gina, como é o caso O Amor. A faixa composta por Caetano Veloso especialmente para a amiga, foi inspirada em um poema de Vladimir Mayakovsky.

"A mensagem dela é incrível, com um arranjo maravilhoso. Sou muito apegada a essa música. Canto ela há mais de 30 anos e no show ela realmente está num lugar bastante especial. Mas o que o pessoal pode esperar no show que terá no meu show será, por exemplo, 'Chuva de Prata', os frevos da Gal, sambas que ela interpretou, 'Nada mais'. Ela tem tantos sucessos que eu poderia montar vários shows com o repertório dela", brincou.