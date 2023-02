Você sabia? Mãe de Gloria Groove é backing vocal de banda de pagode famosa

Mãe de Gloria Groove é conhecida por trabalhar como backing vocal de um icônico grupo de pagode

Uma das cantoras mais populares do Brasil, a drag queen Gloria Groove (28) tem como grande inspiração a própria mãe. Se trata de Gina Garcia, cantora profissional com mais de 30 anos de carreira. Ela é conhecida por trabalhar como backing vocal do icônico grupo Raça Negra.

Gina foi responsável por moldar o que hoje conhecemos como Gloria Groove. Percebendo o talento de seu filho, ela fez questão de investir no então garotinho, que em pouco tempo se tornou integrante do extinto grupo Balão Mágico e também estrela de um quadro de calouros do Programa Raul Gil .

"Eu lembro da minha mãe passando meses no Norte e Nordeste com o Raça Negra. Ela era backing vocal deles. Inclusive, foi por causa dela que eu conheci a Gloria Gaynor", disse Gloria em entrevista para a revista Vogue Brasil.

Agora passados alguns anos, Gloria contou que os papéis envolvendo ela e sua mãe se inverteram. "Trocamos de lugar. Eu vivo o que ela vivia. Eu viajo para trabalhar e cuidar dela. Eu digo que minha mãe está colhendo o amor que ela plantou", disse a artista, que tem feito shows por todo o Brasil.

Ainda na entrevista, Gloria revelou que até mesmo o nome de sua drag queen é inspirado na mãe. "O GG veio dela, mas o nome Gloria eu trouxe da igreja evangélica. Eu falava muito ‘glória’ na época, [risos]. Além disso, é um nome internacional que é comum em vários idiomas", afirmou.

Durante a pandemia, Gloria e Gina resolveram celebrar o amor entre elas com o lançamento da música Incondicional, em 2020. A faixa promocional, que conta com uma mensagem super especial sobre o amor materno, veio acompanhada de um clipe onde eram mostrados registros pessoais da infância de Gloria.

No ano passado, mãe e filho viveram um único no palco do Domingão com Huck. Após vencer o quadro Show dos Famosos, a drag queen recebeu uma linda homenagem de sua mãe, que a surpreendeu no palco do programa. Juntas, as duas fizeram uma performance da música Hero, da cantora norte-americana Mariah Carey.