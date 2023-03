Gloria Groove surge só de biquíni fininho ao renovar o bronzeado na praia

Sem a caracterização, Gloria Groove é flagrada em dia na praia e atrai os olhares para seu look ousado no Rio de Janeiro

A cantora Gloria Groove (27) - que é o nome artístico de Daniel Garcia - aproveitou a tarde de sol no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 20, para renovar o bronzeado em uma praia. Ela foi flagrada enquanto se divertia ao ar livre na praia da Barra da Tijuca com um look ousado.

A artista, que estava sem a caracterização de Drag Queen, apostou em um biquíni com as laterais finas e exibiu o seu cabelo colorido. Ela está com os fios cortados no estilo moicano e tingidos na cor lilás.

Recentemente, Gloria Groove apresentou seu marido para os fãs em uma participação no Domingão com Huck, da Globo. Sentados lado a lado, eles atraíram a atenção de Huck. Huck perguntou se ela não iria apresentá-lo para o seu marido. Então, Gloria reagiu. “Você não conhecia ainda não? Esse é Pedro Luis. Estamos indo para o oitano ano”, disse ela. O apresentador ficou surpreso com o tempo de casamento deles. Assim, Gloria Groove respondeu: “O Brasil inteiro gosta de chocar com essa história até agora. Estamos aqui firmes e fortes”.

Os dois estão juntos há 8 anos.

Veja as fotos de Gloria Groove na praia:

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Gloria Groove reflete sobre ser Drag Queen

Há pouco tempo, Gloria Groove conversou com o site Gshow sobre ser uma Drag Queen. "Eu não estou ali vestida de mulher buscando validação enquanto figura feminina. Eu sou o Daniel Garcia, que dou vida à Gloria Groove. Alguns enxergam como uma personagem, eu enxergo como parte de mim. Realmente, já é um botão que não consigo mais desligar na minha vida, está ali vivo o tempo todo", contou ele, e completo: "Eu amo como o corpo do artista tem diversas possibilidades. Amo vivenciar isso".

Além disso, ela contou que faz a própria maquiagem. "A minha 'montação' tem uma particularidade desde sempre, que é: faço questão de fazer a minha maquiagem, porque eu amo e é aquele tipo de obsessão artística com a própria obra. Já aprendi meu rosto, sei o que quero fazer com ele, em quais ângulos quero mexer... Então, até hoje não consegui entregar a minha maquiagem para um maquiador", afirmou.