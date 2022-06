Gloria Groove comemora o aniversário da mãe com bela homenagem: ''Minha referência''

Mãe de Gloria Groove completa 60 anos e ganha homenagem emocionante da cantora

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 15h57

Nesta quarta-feira, 8, Gloria Groove (27) está celebrando o aniversário de 60 anos da mãe, Gina.

No perfil do Instagram, a cantora compartilhou uma sequência de cliques da matriarca, desde a infância até o momento atual, e se declarou.

"8 de Junho de 2022. No dia de hoje celebramos seis décadas dessa mulher que é minha referência, meu motivo, minha inspiração, meu amor, minha mãe. Mamãe, não há nada nesse mundo que me faça mais feliz do que te ver feliz", disse ela.

Na sequência, a artista agradeceu pelos esforços de Gina. "Obrigado por tudo que já fez por mim e por toda nossa família. Que a cada novo dia sua vida se encha de paz, saúde, alegria e muitas bençãos. Um feliz aniversário", completou.

Por fim, Gloria transbordou o seu amor. "Te amo do tamanho do universo! Um brinde à cantora mais linda do mundo @ginagarciasinger #GinaFaz60", concluiu.

