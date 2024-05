Chef Felipe Bronze é espancado após reagir a assalto e desabafa: ‘Burrice’

Chef e apresentador do GNT e da Record, Felipe Bronze é agredido após reagir a assalto e aparece ensanguentado em suas redes sociais

Na noite da última sexta-feira, 10, Felipe Bronze, chef e apresentador, que ganhou notoriedade ao comandar realities culinários do GNT e da Record, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo pesado. Dono de estrelas Michelin, ele contou que foi vítima de uma emboscada e sofreu agressões após reagir a um assalto no Rio de Janeiro.

Através dos stories do Instagram, Bronze apareceu ainda abalada e inclusive, ensanguentado para compartilhar seu relato: "Pessoal, estou bem. Fui assaltado há pouco, portanto, qualquer contato em meu nome, desconsiderem, por favor”, ele iniciou antes de revelar qual foi sua reação e os pertences que foram levados.

Inicialmente, Felipe contou que bateram em seu retrovisor, por isso, ele deixou o veículo para ajustar, quando foi surpreendido pelos bandidos: “Foi uma meio emboscada, só abri a porta rapidamente, para ajustar o retrovisor de volta, e fui rendido, reagi tentando desarmar o cara e apontei a arma para ele, reflexo de defesa pessoal”, disse o chef.

Na sequência, Bronze contou que foi rendido por outro bandido, que deu ‘coronhadas’ em sua cabeça. Diante da situação, o apresentador lamentou sua reação e desabafou: “Foi o maior susto que já levei na minha vida, uma burrice imensa", disparou. Por fim, o chef explicou que teve seu carro roubado e alguns outros pertences levados na ação.

Depois do susto, Felipe foi para a delegacia e as autoridades já iniciaram as investigações. Neste sábado, 11, ele apareceu novamente em suas redes sociais para contar que já estava melhor e que por sorte, não precisou levar pontos, mas reforçou que segue em busca de justiça: "Provar para esses meliantes que eles não roubam a alma da gente", disse.

Felipe Bronze desabafa após reagir a assalto no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que o chef Felipe Bronze ficou conhecido nacionalmente por participar dos programas como o The Taste Brasil, Jogada de Chef, Que Seja Doce e Perto do Fogo, do canal GNT. Ele também já comandou alguns realities na Record, como o Top Chef Brasil, mas recentemente está mais focado em seus restaurantes no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Bronze (@felipebronze)

Chef do GNT também foi espancado durante assalto:

Recentemente, Lucas Corazza, chef e apresentador, que também ganhou notoriedade ao participar como jurado de realities culinários do GNT como o 'Que Seja Doce', usou as redes sociais para compartilhar um relato chocante. Visivelmente abalado, ele contou que foi vítima de uma agressão durante um assalto em sua residência em São Paulo; confira o relato.