Chef e apresentador do GNT é espancado durante assalto: 'Noite assustadora'

Chef e apresentador do GNT, Lucas Corazza foi brutalmente agredido após ter sua casa invadida por assaltantes em São Paulo

Na madrugada de quinta-feira, 15, Lucas Corazza, chef e apresentador, que ganhou notoriedade ao participar como jurado de realities culinários do GNT, usou as redes sociais para compartilhar um relato chocante. Visivelmente abalado, ele contou que foi vítima de uma agressão durante um assalto em sua residência em São Paulo.

Por meio de seu perfil oficial nas redes sociais, a assessoria de Lucas revelou detalhes do assalto e tranquilizou os seguidores sobre o estado do apresentador: “Ele está bem. Fiquem tranquilos. Porém, passou por uma situação de agressão (sua casa foi invadida por assaltantes) e irá se recolher para se recuperar”, disseram em nota.

A equipe ainda aproveitou para fazer um alerta sobre as redes sociais do apresentador: “Caso alguém tenha recebido alguma mensagem dele por aqui, antes de trocarmos a senha, ou receba algo pelo WhatsApp, por favor desconsidere, trata-se de um golpe. Os assaltantes levaram o celular com tudo logado", concluíram o comunicado.

Em seguida, Lucas apareceu em um vídeo em seu perfil, onde relatou que, apesar de não ter sofrido ferimentos graves, viveu momentos de grande aflição: "Estou bem fisicamente, mas passei uma noite muito ruim. Fui vítima de um assalto! Estava na minha casa, de madrugada, a porta abriu e dois homens armados entraram”, o chef relatou.

"Foi uma noite muito intensa e assustadora. É uma invasão muito grande. Ainda não processei todos os sentimentos daquela noite, são muitos sentimentos, mas queria deixar todo mundo tranquilo que, em breve, não tem data, mas eu volto", ele desabafou sobre a situação e agradeceu o carinho dos admiradores enquanto se recupera do susto.

Quem é Lucas Corazza?

Quem costuma acompanhar os programas culinários do GNT, com certeza já se deparou com Lucas Corazza nas telinhas da emissora, que também conta com outros nomes, como Rita Lobo. Além de comandar algumas atrações, o chef atua como jurado em diversos realities de confeitaria, incluindo o 'Que Seja Doce' e o 'Quanto Vale Esse Doce'.

Lucas também tem destaque nas redes sociais e conta com mais de meio milhão de seguidores em seu perfil oficial no Instagram, onde compartilha seu conteúdo culinário e algumas de suas receitas. Seu talento na cozinha já lhe rendeu diversos prêmios e conquistas em todo o Brasil.