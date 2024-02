Rita Lobo faz rara aparição com a filha de 20 anos. Saiba quem é!

Apresentadora do GNT, Rita Lobo curte férias com a filha e mostra foto rara das duas juntas durante a viagem pela Europa

A apresentadora Rita Lobo aproveitou suas férias para curtir uma viagem com a filha, Dora Lobo, de 20 anos. A estrela e a herdeira estão na Espanha com os amigos e mostraram uma foto rara juntas nas redes sociais.

Inclusive, Dora usou os stories do Instagram da mãe para responder curiosidades. Ela contou que estuda Administração na faculdade e vai se formar em 2025. Então, a jovem ainda contou que aprendeu a cozinhar com a mãe, mas seguiu os passos dela. “Eu sei fazer o básico e me viro bem! Quem se interessou mesmo pela culinária foi meu irmão! Ele adora inventar coisa na cozinha”, disse ela, citando seu irmão Gabriel.

Dora e Gabriel são frutos de um antigo relacionamento de Rita Lobo. Hoje em dia, a apresentadora é casada com o jornalista Ilan Kow.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rita Lobo (@ritalobo)

Quem é o marido de Rita Lobo?

A apresentadora Rita Lobo é uma mulher apaixonada! Ela é discreta com sua vida pessoal, mas já fez algumas aparições em público com o marido, Ilan Kow. Os dois são parceiros na vida pessoal e profissional. Saiba mais sobre o casal:

O marido de Rita Lobo, Ilan Kow, é jornalista e sócio dela na plataforma Panelinha, que produz receitas para diferentes meios de comunicação. Ele é formado em publicidade e trabalhou por 12 anos no Grupo Estado. Antes disso, ele também trabalhou no Jornal da Tarde. Ele saiu do Grupo Estado para se dedicar ao projeto ao lado de Rita Lobo.

Durante a pandemia, ele a ajudou a gravar os episódios do programa por causa do isolamento. Ela teve a ajuda do marido, que cuidou do som, e do filho, Gabriel, que ficou responsável pela câmera. Além disso, Ilan já participou do programa de Rita Lobo no GNT, o Cozinha Prática, em um episódio exibido em setembro deste ano.

Os dois são discretos e levam uma vida tranquila em São Paulo. Recentemente, ela contou ao site Folha de S. Paulo que ela e o marido adoram reunir os amigos ao redor da mesa e que Ilan cozinha mais do que ela em casa.