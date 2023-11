Quem é o marido de Rita Lobo? Ela já teve o amado em seu programa de TV

Rita Lobo é casada! Apresentadora do GNT e da Globo é discreta em seu casamento, mas já gravou com o marido

A apresentadora Rita Lobo é uma mulher apaixonada! Ela é discreta com sua vida pessoal, mas já fez algumas aparições em público com o marido, Ilan Kow. Os dois são parceiros na vida pessoal e profissional. Saiba mais sobre o casal:

O marido de Rita Lobo, Ilan Kow, é jornalista e sócio dela na plataforma Panelinha , que produz receitas para diferentes meios de comunicação. Ele é formado em publicidade e trabalhou por 12 anos no Grupo Estado. Antes disso, ele também trabalhou no Jornal da Tarde. Ele saiu do Grupo Estado para se dedicar ao projeto ao lado de Rita Lobo.

Durante a pandemia, ele a ajudou a gravar os episódios do programa por causa do isolamento. Ela teve a ajuda do marido, que cuidou do som, e do filho, Gabriel, que ficou responsável pela câmera. Além disso, Ilan já participou do programa de Rita Lobo no GNT, o Cozinha Prática, em um episódio exibido em setembro deste ano.

Os dois são discretos e levam uma vida tranquila em São Paulo. Recentemente, ela contou ao site Folha de S. Paulo que ela e o marido adoram reunir os amigos ao redor da mesa e que Ilan cozinha mais do que ela em casa.

Vale lembrar que Rita Lobo é mãe de dois filhos, Gabriel e Dora, que são frutos de um antigo relacionamento dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rita Lobo (@ritalobo)

Saiba como é o novo programa de Rita Lobo na Globo

A apresentadora Rita Lobo é um sucesso no GNT como seu programa Cozinha Prática, que está no ar desde 2012. Agora, ela dará um novo passo em sua carreira ao fazer a sua estreia na Globo em novembro deste ano. A estrela vai comandar a atração chamada 'Prato Feito Brasil' e os detalhes já estão sendo revelados.

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, o programa de estreia de Rita Lobo na Globo vai exibir receitas de pratos feitos típicos de várias regiões do Brasil. Ela já começou a gravar os primeiros episódios no Pará e também deve passar por Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul em breve.

Na atração, Rita Lobo entrevista cozinheiras populares e também especialistas em gastronomia de cada região para conhecer mais sobre a cultura do local. Ela também visita mercados e feitas e ensina receitas. No entanto, a Globo ainda não revelou mais detalhes sobre o horário da atração ou o dia da estreia.